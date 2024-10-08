Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1/ Kế toán thanh toán

Chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ kế toán, quản lý các khoản thu, chi trong công ty theo các quy định pháp luật. Kịp thời xử lý các bộ thanh toán, hồ sơ giấy tờ của các bộ phận, hỗ trợ tối đa cho các bộ phận nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng công việc chung của công ty (chi tiết theo phân công). Chịu trách nhiệm theo dõi công nợ phải trả với các đối tác (nhà cung cấp, đơn vị chấp nhận thanh toán, ngân hàng, v.v.) Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong đơn vị. Kiến nghị các biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm. Xây dựng các quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán.

2/ Kế toán thuế, tổng hợp

Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định: thuế GTGT, thuế TNCN từ tiền công, tiền lương, từ bản quyền, từ trúng thưởng; thuế nhà thầu; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm (quyết toán thuế TNDN, TNCN)... Thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty với cơ quan Nhà nước. Cân đối doanh thu chi phí trên cơ sở các văn bản quy định của thuế, đảm bảo lợi ích cho công ty. Phân bổ chi phí, trích khấu hao TSCĐ hàng tháng Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng/quý/năm Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan chuyên ngành, kiểm toán theo yêu cầu. Phối hợp làm việc với cơ quan thuế khi đến kỳ quyết toán năm hoặc khi có phát sinh (cung cấp, giải trình số liệu, hồ sơ kế toán...) theo yêu cầu của cơ quan thuế

3/ Kế toán quản trị

Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu

4/ Công tác báo cáo, công việc khác

Thực hiện các kế hoạch, báo cáo năm, tháng, tuần theo quy định của công ty. Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Thực hiện các kế hoạch, báo cáo năm, tháng, tuần theo quy định của công ty.

Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm làm việc

Kế toán tổng hợp từ 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại điện tử, loyalty, ví điện tử, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng.

2/ Trình độ & chuyên môn đào tạo

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính, có kiến thức chuyên môn vững chắc. Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.

3/ Kỹ năng

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, phần mềm kế toán MISA/FAST... Có bản lĩnh, khả năng tổ chức, quản lý, tư duy hiện đại, mạch lạc, rõ ràng. Có xu hướng tiếp cận với khái niệm mới. Có khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty. Tổng hợp và phân tích báo cáo, tư duy quản lý, tư duy tổ chức, tư duy hệ thống, năng lực tự nhận thức tốt, có khả năng quan sát, khả năng ra quyết định, khả năng giữ bí mật, hiểu xu thế thị trường.

4/ Tính cách cá nhân

Chân thành, thẳng thắn, suy nghĩ tích cực, có đạo đức nghề nghiệp. Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ

1/ Lương:

2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty

2/ Thưởng:

Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13 Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

3/ Phúc lợi:

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước. Teambuilding 1 lần/năm Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật. Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm. Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

