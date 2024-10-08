Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Và Thương Mại Bách Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình. Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh từ chứng từ kế toán, lập quyết toán. Theo dõi và quản lý công nợ. Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cânđối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng,năm trước BLĐ và với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh kiểm tra khác. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, an toàn và bảo mật về số liệu kế toán. Gửi báo cáo và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước và thanh toán các khoản công nợ, phải thu, phải trả, đề xuất các biện pháp giải quyết và xử lý các trường hợp tồn đọng trong công tác Kế toán Hỗ trợ Bộ phận khác các công việc được giao.

Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh từ chứng từ kế toán, lập quyết toán.

Theo dõi và quản lý công nợ.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cânđối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng,năm trước BLĐ và với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh kiểm tra khác.

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, an toàn và bảo mật về số liệu kế toán.

Gửi báo cáo và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước và thanh toán các khoản công nợ, phải thu, phải trả, đề xuất các biện pháp giải quyết và xử lý các trường hợp tồn đọng trong công tác Kế toán

Hỗ trợ Bộ phận khác các công việc được giao.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính. Có kinh nghiệm từ 03 năm làm việc ở vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại công ty xây dựng công trình giao thông). Nắm vững các nghiệp vụ kế toán. Chuyên môn sâu về kế toán thuế. Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Fast, Misa..., vi tính văn phòng (đặc biệt là excel). Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc. Chịu khó và không ngại phát triển bản thân để xây dựng công ty mới.

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

Có kinh nghiệm từ 03 năm làm việc ở vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại công ty xây dựng công trình giao thông).

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán. Chuyên môn sâu về kế toán thuế.

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Fast, Misa..., vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Chịu khó và không ngại phát triển bản thân để xây dựng công ty mới.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Và Thương Mại Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 đến 14triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực. Phụ cấp: Theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc môi trường thân thiện, dân chủ, ổn định lâu dài. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. (8h00- 17h00)

Lương: 10 đến 14triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Môi trường làm việc môi trường thân thiện, dân chủ, ổn định lâu dài.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. (8h00- 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Và Thương Mại Bách Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin