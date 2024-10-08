Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 10 - 12 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tập hợp, kiểm tra, sắp xếp, kiểm soát chứng từ, số liệu kế toán. Theo dõi công nợ nhà thầu và các khoản vay. Kiểm tra hồ sơ thanh toán với nhà thầu. Làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính., quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN Rà soát sổ sách, chứng từ Xuất hóa đơn Tính toán cân đối chi phí phù hợp cho công ty Đề ra chính sách hoạt động cho phù hợp với công ty Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu Theo dõi công nợ của các nhà thầu Đã từng tham gia thanh, quyết toán Theo phân công công việc khác của cấp trên. Làm hồ sơ vay, đáo hạn ngân hàng Làm bảo hiểm xã hội( tang, giảm, làm hồ sơ thai sản) Tính giá thành công trình

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán Có kỹ năng làm việc với excel, word. Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thu thập và xử lý thông tin tốt. Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 12- 18 triệu/ tháng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

-Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao

