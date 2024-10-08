Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao
- Hà Nội: Tầng 4 số 10
- 12 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tập hợp, kiểm tra, sắp xếp, kiểm soát chứng từ, số liệu kế toán.
Theo dõi công nợ nhà thầu và các khoản vay.
Kiểm tra hồ sơ thanh toán với nhà thầu.
Làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính., quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN
Rà soát sổ sách, chứng từ
Xuất hóa đơn
Tính toán cân đối chi phí phù hợp cho công ty
Đề ra chính sách hoạt động cho phù hợp với công ty
Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu
Theo dõi công nợ của các nhà thầu
Đã từng tham gia thanh, quyết toán
Theo phân công công việc khác của cấp trên.
Làm hồ sơ vay, đáo hạn ngân hàng
Làm bảo hiểm xã hội( tang, giảm, làm hồ sơ thai sản)
Tính giá thành công trình
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Có kỹ năng làm việc với excel, word.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thu thập và xử lý thông tin tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
-Thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
