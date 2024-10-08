Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Capital Garden Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Xử lý, ghi chép chứng từ công ty, ngân hàng.

- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán.

- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...).

- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.

- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái.

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ,...).

- In ấn, lưu trữ sổ sách tài chính cho Công ty.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học Chuyên ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp

- Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa hàng tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN).

- Các chế độ du lịch, thưởng... hấp dẫn khác theo quy định công ty

- Tăng lương theo năng lực.

- Được hưởng lương thưởng theo chính sách kinh doanh của Công ty .

- Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

