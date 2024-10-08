Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Capital Garden Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Xử lý, ghi chép chứng từ công ty, ngân hàng.
- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán.
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...).
- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.
- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái.
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ,...).
- In ấn, lưu trữ sổ sách tài chính cho Công ty.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học Chuyên ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp
- Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa hàng tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN).
- Các chế độ du lịch, thưởng... hấp dẫn khác theo quy định công ty
- Tăng lương theo năng lực.
- Được hưởng lương thưởng theo chính sách kinh doanh của Công ty .
- Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 398 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

