Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà A, Toà nhà Xuân Mai - Tô Hiệu, Hà Đông

Công viêc hàng ngày:

- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/ chi...

- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; Thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang

- Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Công viêc hàng tháng:

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

- Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Công viêc hàng quý:

- Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý...

- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Công viêc hàng năm:

- Nộp tiền thuế, tờ khai thuế

- Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)

- Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng từ Cao đẳng trở lên

- Nắm rõ nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và hiểu sâu về chế độ kế toán.

- Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.

- Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Biết sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt kỹ năng Microsoft Word và Excecl và các phần mềm kế toán thông dụng: Misa, Kiot Viet

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian

- Lương cứng: Theo thoả thuận (Cạnh tranh)

- Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả làm việc

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật

- Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách công ty

- Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty

- Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE

