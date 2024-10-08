Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT1 - 16 ngách 43/21 Lưu Hữu Phước, Khu đô thị An Sinh, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, xử lý thông tin, nhập dữ liệu kế toán.

- Hạch toán các số liệu kế toán và thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty.

- Hạch toán, đối chiếu và hoàn tất thủ tục thanh toán công nợ phải trả.

- Lập lệnh chuyển tiền ngân hàng, báo cáo quỹ.

- Phối hợp cùng Bộ phận Kho theo dõi tình hình luân chuyển, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

- Xuất Hóa đơn GTGT bán hàng cho khách hàng và cập nhật, đối soát công nợ phải thu của khách hang.

- Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ.

- Hỗ trợ lập báo tài chính.

- Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trở lên.

- Có khả năng học hỏi, làm việc linh hoạt và phối hợp tốt.

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là 1 lợi thế.

- Có thể đi công tác ngắn ngày ở tỉnh khác khi có yêu cầu

Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13.

- Thu nhập ổn định trong công ty đang phát triển.

- Được hưởng các đầy đủ quyền lợi theo đúng luật Lao động.

- Vị trí công việc có tiềm năng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

