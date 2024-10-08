Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT1

- 16 ngách 43/21 Lưu Hữu Phước, Khu đô thị An Sinh, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, xử lý thông tin, nhập dữ liệu kế toán.
- Hạch toán các số liệu kế toán và thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty.
- Hạch toán, đối chiếu và hoàn tất thủ tục thanh toán công nợ phải trả.
- Lập lệnh chuyển tiền ngân hàng, báo cáo quỹ.
- Phối hợp cùng Bộ phận Kho theo dõi tình hình luân chuyển, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- Xuất Hóa đơn GTGT bán hàng cho khách hàng và cập nhật, đối soát công nợ phải thu của khách hang.
- Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ.
- Hỗ trợ lập báo tài chính.
- Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trở lên.
- Có khả năng học hỏi, làm việc linh hoạt và phối hợp tốt.
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là 1 lợi thế.
- Có thể đi công tác ngắn ngày ở tỉnh khác khi có yêu cầu

Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13.
- Thu nhập ổn định trong công ty đang phát triển.
- Được hưởng các đầy đủ quyền lợi theo đúng luật Lao động.
- Vị trí công việc có tiềm năng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

