Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21B, Tổ 6, Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán kế toán các phát sinh thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phần mềm FAST).

- Làm tờ khai thuế theo tháng, quý, năm, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

- Hạch toán các bút toán tổng hợp: TSCĐ, CCDC, chi phí bán hàng, chi phí quản lý,...

- Cập nhật sổ phụ ngân hàng.

- Lên báo cáo tài chính quản trị, báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ, báo cáo tồn kho.

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu.

Địa điểm làm việc: Số 21B, Tổ 6, Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính- Kế toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan.

Kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng phân tích.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu áp lực công việc cao, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13 - 15 triệu.

- Được thưởng tháng lương 13 + Các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng trong công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

- Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty và tình hình kinh doanh của công ty.

- Thời gian làm việc: 07h00 - 11h00/13h00-17h30 (tháng 26 công)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam

