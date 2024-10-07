Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Thực hiện công tác kế toán chi tiết : Tiền, Ngân hàng, Kho, Thanh toán, phải thu, TS và CCDC...

Kế toán tổng hợp : Chủ trì lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (PIT, CIT, FCT ...) báo cáo đầu tư, báo cáo cho bộ CNTT.....

Hoàn thiện chứng từ, lưu trữ - bảo quản theo quy định của pháp luật

Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu theo từng dự án ...

Tính lương, gửi phiếu lương cho nhân viên

Làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu;

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (hỗ trợ các thủ tục công tác...);

Tham gia xây dựng kiện toàn biểu mẫu, qui trình ...làm việc của phòng kế toán

Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3-4 năm kinh nghiệm về kế toán loại hình dịch vụ, sản xuất. Ưu tiên đã làm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công phần mềm

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.

Ưu tiên đã tham gia quyết toán thuế

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa...), thành thạo word, excel (hàm tính toán, thống kê...)

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Review lương 02 lần/năm

Lương tháng 13 và các khoản thưởng bonus khác (tổng thu nhập lên tới 14 tháng lương)

Thưởng thâm niên hàng năm

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân

Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec...)

Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ 500k/người hàng quý

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin