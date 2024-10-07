Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà CT2, Khu đô thị Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhận chứng từ, từ khách hàng Kiểm tra hồ sơ chứng từ Nhập liệu chứng từ và xử lý các bút toán hạch toán kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán theo chỉ dẫn và theo quy định Lên tờ khai, báo cáo, thư tham vấn tháng/ quý Gửi số liệu báo cáo cho khách hàng và giải đáp các thắc mắc nếu khách hàng có yêu cầu Lưu giữ hồ sơ thuế, hồ sơ kế toán của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 1994 - 1980 Học chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm về thuế Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán và tin học văn phòng Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm về kế toán Có ngoại ngữ là 1 lợi thế (Tiếng Anh, Tiếng Trung) Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc Cam kết làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trong khoảng 15-20 triệu (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Xét tăng lương khi nhận công việc nhiều, có thăng tiến Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, sinh nhật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo lịch nhà nước Được tham gia đào tạo cập nhật kiến thức hoặc kỹ năng mềm do Công ty tổ chức hoặc tham gia các khóa đào tạo của hiệp hội kế toán, tư vấn thuế Xét tăng lương khi nhận công việc nhiều, có thăng tiến Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân Tham gia các sự kiện tập thể: ăn uống hội họp, team building, du lịch nghỉ mát thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.