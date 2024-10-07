Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tổng hợp hạch toán kế toán và quản lý sổ sách:

Thực hiện tổng hợp ghi nhận và quản lý tất cả các giao dịch tài chính như: thu chi, công nợ, tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho... Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán phát sinh. Theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.

Báo cáo tài chính:

Lập và tổng hợp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ). Tổng hợp và kiểm soát báo cáo giá thành sản xuất

Quản lý thuế:

Lập và nộp các báo cáo thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đúng hạn. Thực hiện quyết toán thuế và các công việc liên quan đến kiểm tra thuế theo quy định.

Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình:

Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán. Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

- Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán kiểm toán thuộc khối kinh tế. Ưu tiên các trường: Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, kinh tế quốc dân...

- Có khả năng tổng hợp vấn đề, nắm vững nguyên lý hạch toán kế toán.

- Biết cách tổ chức hệ thống sổ sách chứng từ kế toán khoa học, đúng chế độ kế toán.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất

- Thành thạo tin học văn phòng

- Đã sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán ( Bravo, Fast...)

- Ưu tiên những bạn đã làm trong các công ty xuất nhập khẩu

Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000 VND

