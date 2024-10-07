Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14

- 15, A18

- BTSL2, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tổng hợp hạch toán kế toán và quản lý sổ sách:
Tổng hợp hạch toán kế toán và quản lý sổ sách:
Thực hiện tổng hợp ghi nhận và quản lý tất cả các giao dịch tài chính như: thu chi, công nợ, tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho... Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán phát sinh. Theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.
Thực hiện tổng hợp ghi nhận và quản lý tất cả các giao dịch tài chính như: thu chi, công nợ, tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho...
Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán phát sinh.
Theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.
Báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính:
Lập và tổng hợp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ). Tổng hợp và kiểm soát báo cáo giá thành sản xuất
Lập và tổng hợp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ).
Tổng hợp và kiểm soát báo cáo giá thành sản xuất
Quản lý thuế:
Quản lý thuế:
Lập và nộp các báo cáo thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đúng hạn. Thực hiện quyết toán thuế và các công việc liên quan đến kiểm tra thuế theo quy định.
Lập và nộp các báo cáo thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đúng hạn.
Thực hiện quyết toán thuế và các công việc liên quan đến kiểm tra thuế theo quy định.
Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình:
Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình:
Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán. Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.
Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.
Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán kiểm toán thuộc khối kinh tế. Ưu tiên các trường: Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, kinh tế quốc dân...
- Có khả năng tổng hợp vấn đề, nắm vững nguyên lý hạch toán kế toán.
- Biết cách tổ chức hệ thống sổ sách chứng từ kế toán khoa học, đúng chế độ kế toán.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất
- Thành thạo tin học văn phòng
- Đã sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán ( Bravo, Fast...)
- Ưu tiên những bạn đã làm trong các công ty xuất nhập khẩu

Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000 VND
Ngày phép năm lên đến 14 ngày/ năm
Công ty hỗ trợ cơm trưa tại canteen
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xe đưa đón CBNV đi công tác/ nhà máy
Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000 VND
Mức lương:
Ngày phép năm lên đến 14 ngày/ năm
Công ty hỗ trợ cơm trưa tại canteen
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xe đưa đón CBNV đi công tác/ nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14,15 A18 Geleximco A Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

