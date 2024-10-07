Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Làm thanh toán, theo dõi công nợ, thu chi nội bộ Soát chặt chẽ các khoản chi tiêu hàng hóa, nguyên vật liệu Kiểm tra đối chiếu phiếu nhập với các thủ kho, kiểm kê kho theo quy định Thanh toán thuế, ký hóa đơn trên phần mềm, lương thuế, làm tờ khai thuế Báo cáo giá thành, báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm Một số công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm kế toán. Nắm vững và am hiểu quy định về thuế.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15tr + thưởng

- Thưởng năm từ 20 triệu trở lên theo năng lực thực tế

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.

- Đầy đủ chế độ BHXH & (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ,...) theo đúng quy định Công ty và Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

