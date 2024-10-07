Tuyển Kế toán tổng hợp NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Hạch toán, kiểm soát dữ liệu, lập báo cáo
- Tính, đối chiếu và hạch toán lãi vay, phân bổ trái phiếu, khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC; Đối chiếu số liệu kê khai VAT đầu vào, đầu ra với các STK và phân bổ thuế VAT đầu vào dùng chung tương ứng....
- Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí ...
- Kiểm tra và rà soát số liệu của kế toán các phần hành trước khi lập các báo cáo và yêu cầu kế toán các phần hành điều chỉnh nếu có sai sót.
- Rà soát dữ liệu trên phần mềm kế toán, kiểm tra và điều chỉnh CF code,mã phí, đối chiếu dòng tiền nội bộ thực tế....
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.
- Phụ trách tổng hợp, lập các tờ khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN ....trình phê duyệt của Ban Lãnh đạo và nộp tờ khai theo đúng quy định.
- Thực hiện các bước khóa sổ hàng kỳ
2. Xây dựng các quy trình, quy chế
- Tham gia cùng với Trưởng/phó phòng trong việc xây dựng các quy trình, quy chế và biểu mẫu hoạt động của bộ phận.
- Tham gia, góp ý trong các quy trình, quy chế có liên quan của các bộ phận khác.
- Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định thuế liên quan và có trách nhiệm thông báo đến các BP liên quan
3. Làm việc với đơn vị bên ngoài
- Đầu mối làm việc với các bên liên quan khi được yêu cầu
- Tham gia giải trình số liệu với công ty kiểm toán độc lập (Báo cáo bán niên và báo cáo năm).
4. Công việc khác
Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, ưu tiên có bằng CPA hoặc ACCA hay đại lý thuế
- Có từ 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương của các mô hình kinh doanh bán lẻ, dịch vụ, hoặc tương đồng.
- Hiểu biết sâu sắc về các nghiệp vụ kế toán
Kiến thức :
- Am hiểu về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, các chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo mô hình công ty.
Kỹ năng:
- Kỹ năng excel tốt

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa giờ, đồ ăn vặt tại pantry,... Cơ hội thăng tiến cao; Xét tăng lương hàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...; Thưởng quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...; Chế độ du lịch hàng năm; Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV; Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn; Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.
Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa giờ, đồ ăn vặt tại pantry,...
Cơ hội thăng tiến cao;
Xét tăng lương hàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Thưởng quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm;
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

