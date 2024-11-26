Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Thu thập & kiểm tra: các hóa đơn, chứng từ mua vào, chứng từ bán ra, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng nguyên tắc,...

- Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào phần mềm kế toán: hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, Ngân hàng, phân bổ chi phí nhập hàng và các nghiệp vụ khác;

- Xuất, nhập hóa đơn VAT;

- Hạch toán xuất, nhập hàng hóa;

- Theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa;

- Làm việc với cơ quan: Ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm,... để xử lý các công việc liên quan;

- Rà soát, kiểm tra và đối chiếu số liệu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các Báo cáo chi tiết;

- Thực hiện báo cáo về các nội dung liên quan & tiến độ thực hiện các công việc được giao cho các cấp Quản lý theo yêu cầu;

- Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc phòng/ban khác khi có yêu cầu;

- Quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy trình, quy định;

- Kê khai đầy đủ các sắc thuế, lập Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính theo Tháng/Quý/Năm;

- Lập các báo cáo theo yêu cầu quản trị ̣̣̣theo Tháng/Quý/Năm;

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;

- Thực hiện theo phân công công việc của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi không quá 35

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có chuyên môn liên quan.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên làm Kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm ở các công ty thuộc lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, thời trang

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, kỹ năng máy tính văn phòng: Excel, Word,...

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng theo quy định;

- Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...);

- Am hiểu và nắm vững Luật Kế toán, các quy định về thuế, các quy chế, quy định làm việc với cơ quan: Ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm,...

- Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và Luật Kế toán mới.

- Cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc;

- Có kỹ năng giao tiếp và khả năng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 14 triệu, tùy theo khả năng và kinh nghiệm.

- Thưởng doanh thu theo quý & được chia lợi nhuận cuối năm theo khả năng đóng góp

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.

- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm, chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin