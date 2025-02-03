Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Tổng hợp, xử lý số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi, hạch toán các chi phí của công ty: chi phí ngắn hạn, dài hạn, chi phí thực hiện, chi phí quản lý doanh nghiệp, thực hiện các khoản trích lập theo lương như BHYT, BHXH, BHTN....

- Tổ chức, quản lý và theo dõi, phân bổ TSCĐ, CCDC, khấu hao, thanh lý của Công ty.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản phẩm, kết chuyển và làm báo cáo giá vốn sản phẩm theo quý, theo năm.

- Đối chiếu kiểm tra số liệu sổ chi tiết và sổ tổng hợp của các kế toán viên.

- Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển để lập báo cáo kết quả kinh doanh.

- Lập các báo cáo Thuế theo quy định: lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng quý.

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC và in sổ sách chứng từ cho năm tài chính.

- Lập các báo cáo nôi bộ theo yêu cầu của Quản lý như: Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ......

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 01 năm;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong công ty quảng cáo, truyền thông;

- Nắm vững và cập nhật hệ thống pháp luật, các chính sách, nguyên tắc kế toán, tài chính mà Nhà nước đã ban hành;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo), tin học văn phòng (Word, Excel, Email), hệ thống email (Outlook, Webmail), Internet....

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng: 13.000.000đ/ tháng + Lương hiệu quả : 1.200.000- 1.500.000 VNĐ. Tổng thu nhập 13.500.000- 15.000.000 VNĐ/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày. Gửi xe dưới tòa nhà: 100%

- Thời gian làm việc: 8H30-12h, 13h30-18h từ thứ 2- thứ 6. Nghỉ T7.CN

- Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ

- Quyền lợi NLĐ đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT

