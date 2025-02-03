Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu với hệ thống cửa hàng, kho.

- Theo dõi và quản lý công nợ của KH, NCC

- Thống kê và theo dõi lập các bảng tính phân bổ khấu hao tài sản, CCDC, chi phí trả trước

- Rà soát, kiểm tra chứng từ thanh toán.

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, kiểm tra bộ hồ sơ thuế, hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ chứng từ theo quy định.

- Hạch toán đúng quy định.

- Lập báo cáo thuế định kỳ (BC VAT, TNCN), báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN... theo quy định.

- Phối hợp với Kế toán viên để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.

- Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng Kế toán, Ban Giám đốc.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách.

- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên làm việc trong các cty bán lẻ trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, thực phẩm chức năng, Thẩm mỹ, giáo dục....)

- Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty.

- Trung thực, cẩn trọng, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, hòa đồng, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

- Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17-25M( thương lượng theo năng lực)

Được mua các sản phẩm của Công ty với giá đặc biệt ưu đãi.

Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ/ thưởng lễ/ tết đầy đủ

Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí Kế Toán Tổng Hợp,...

Qùa tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên

Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.

Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI