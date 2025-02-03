Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận tập hợp chứng từ chi phi, doanh thu đầy đủ, chính xác theo quy định của công ty và quy định pháp luật

Định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán

Xuất hóa đơn bán hàng, so sánh KL công trình và bổ sung chi phí trước khi xuất hóa đơn

Lâp báo cáo tài chính nội bộ

Quản lý theo dõi công nợ

Hạch toán theo dõi phát sinh các giao dịch ngân hàng

Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên về chuyên ngành Tài chính - Kế toán - hệ chính quy;

Kinh nghiệm từ 04 năm trở lên trong công tác Kế toán và có 02 năm trong vai trò Kế toán tổng hợp tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có khả năng kiểm soát và điều phối tốt, chịu áp lực cao trong công việc;

Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế.

Kỹ năng Office tốt (MS Word, Excel), sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán(Misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: 13-15tr

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vé gửi xe tòa nhà

Tăng lương hằng năm, tháng lương T13

Đầy đủ bảo hiểm, chế độ theo luật lao động, thưởng theo chính sách chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

