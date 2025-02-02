Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Kế toán Tổng Hợp
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 02 năm;
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong công ty quảng cáo, truyền thông;
- Nắm vững và cập nhật hệ thống pháp luật, các chính sách, nguyên tắc kế toán, tài chính mà Nhà nước
đã ban hành;
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;
- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo), tin học văn phòng (Word, Excel, Email), hệ thống email (Outlook, Webmail), Internet....
Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng: 13.000.000đ/ tháng + Lương hiệu quả : 1.200.000- 1.500.000 VNĐ. Tổng thu nhập 13.500.000- 15.000.000 VNĐ/ tháng
- Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày. Gửi xe dưới tòa nhà: 100%
- Thời gian làm việc: 8H30-12h, 13h30-18h từ thứ 2- thứ 6. Nghỉ T7.CN
- Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ
- Quyền lợi NLĐ đầy đủ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
