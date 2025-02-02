Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 02 năm;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong công ty quảng cáo, truyền thông;

- Nắm vững và cập nhật hệ thống pháp luật, các chính sách, nguyên tắc kế toán, tài chính mà Nhà nước

đã ban hành;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo), tin học văn phòng (Word, Excel, Email), hệ thống email (Outlook, Webmail), Internet....

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng: 13.000.000đ/ tháng + Lương hiệu quả : 1.200.000- 1.500.000 VNĐ. Tổng thu nhập 13.500.000- 15.000.000 VNĐ/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày. Gửi xe dưới tòa nhà: 100%

- Thời gian làm việc: 8H30-12h, 13h30-18h từ thứ 2- thứ 6. Nghỉ T7.CN

- Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ

- Quyền lợi NLĐ đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

