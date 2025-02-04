Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
- Hà Nội:
- Số 18
- 20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tập hợp hóa đơn chứng từ, nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN.
Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, BCTC, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... theo quy định.
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, thanh tra khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của Ban lãnh đạo.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, giải quyết các vấn đề linh hoạt. Sử dụng thành thạo Word, excell, phần mềm Fast, 1A
Trung thực, Chăm chỉ, Nhanh nhẹn
Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, thứ 7 cách tuần
Thưởng: Theo quy định của Trường (Thưởng lễ, tết,…).
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Du lịch hằng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Số 18-20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
