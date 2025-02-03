Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NT 01 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý kho, hàng hóa, công nợ

Hỗ trợ tính giá thành, chi phí sản xuất

Báo cáo quản trị nội bộ

Xuất hoá đơn và nhập vào phần mềm kế toán

Lập và nộp Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính năm

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán

Tối thiều 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 10-12tr + Thưởng

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật, du lịch,..

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: nghỉ phép, lễ tết, BHXH, đi lại, làm thêm giờ.....

Hưởng những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ giáo dục tại hệ thống.

