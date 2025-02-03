Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NT 01 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý kho, hàng hóa, công nợ
Hỗ trợ tính giá thành, chi phí sản xuất
Báo cáo quản trị nội bộ
Xuất hoá đơn và nhập vào phần mềm kế toán
Lập và nộp Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính năm
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán
Tối thiều 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất
Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản 10-12tr + Thưởng
Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật, du lịch,..
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: nghỉ phép, lễ tết, BHXH, đi lại, làm thêm giờ.....
Hưởng những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ giáo dục tại hệ thống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
