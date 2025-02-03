Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp hóa đơn, giấy tờ, thu chi theo từng tháng để quyết toán vào cuối mỗi quý. Xuất hóa đơn VAT đối với các nguồn doanh thu về tài khoản công ty.

- Theo dõi, khai báo tăng giảm, xử lý các hồ sơ chế độ BHXH cho nhân sự công ty.

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi, bảo quản sổ sách, lưu trữ dữ liệu, tài liệu chứng từ theo quy định

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.

- Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNCN, ...) theo định kỳ. Đăng ký / thay đổi MST, Người phụ thuộc cho nhân sự.

- Lập BCTC, quyết toán thuế năm (TNDN, TNCN)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, nắm vững nghiệp vụ kế toán. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong các công ty IT, Game.

- Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ưu tiên ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế.

- Là Nữ, sinh năm 1996 - 1999. Cẩn thận trung thực, trẻ trung chủ động.Tư duy tốt, nhanh nhạy, ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập.

- Cẩn thận, trung thực, chủ động, trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực

- Có kiến thức tốt về Thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính - kế toán – kiểm toán các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt Excel - Google sheet và các phần mềm kế toán (Misa, Fast, ...vv....)

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế (không bắt buộc)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG, PHỤ CẤP, THƯỞNG ĐỊNH KỲ:

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực sau khi phỏng vấn.

- Phụ cấp ăn trưa: 1.050.000 VNĐ/người/tháng

- Thưởng cố định + Review lương 2 lần/ năm. Định mức thưởng không giới hạn theo thời gian làm việc và theo tình hình kinh doaanh của công ty.

- Thưởng định kỳ hàng năm các dịp Lễ Tết: Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10...

- Thưởng tiền mặt và quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con...

=> TỔNG THU NHẬP 1 NĂM LÊN ĐẾN 14 THÁNG LƯƠNG.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

- Công ty đóng toàn bộ khoản đóng BHXH, BHYT,.. cho nhân viên chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ vào hợp đồng lao động, không khấu trừ vào lương.

- Thăm khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec....

- Chế độ nghỉ mát: Mỗi năm công ty đi nghỉ mát tại các địa điểm trong và ngoài nước vào dịp thích hợp. Nhân sự công ty miễn phí toàn bộ chi phí.

- Cung cấp 100% trang thiết bị làm việc công nghệ cao.

- Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

- Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

- Nghỉ giải lao 30 Phút giữa chiều hằng ngày

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động. Thêm ngày phép với các trường hợp đặc biệt: nhân sự cưới hỏi, chế độ thai sản cho nam giới.

- Thời gian làm việc hành chính: 08:30 - 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.