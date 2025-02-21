Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

- Lập kế hoạch dòng tiền định kỳ theo quy định.

- Thực hiện cân đối vốn, điều tiết dòng theo hàng ngày theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện cung cấp đầy đủ, đúng hạn các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tín dụng theo yêu cầu.

- Theo dõi tài sản đảm bảo thế chấp tại các Ngân hàng.

- Lập báo cáo Tiền vay và TSĐB theo quy định.

- Cập nhật lãi suất vay tại từng Ngân hàng, từng thời điểm báo cáo.

- Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu phát sinh.

- Báo cáo tài chính ngân hàng, tín dụng Tham gia xây dựng các quy trình tác nghiệp về mảng phụ trách.

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính, tín dụng và cơ quan Quản lý nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.