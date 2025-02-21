Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Lập kế hoạch dòng tiền định kỳ theo quy định.
- Thực hiện cân đối vốn, điều tiết dòng theo hàng ngày theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thực hiện cung cấp đầy đủ, đúng hạn các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tín dụng theo yêu cầu.
- Theo dõi tài sản đảm bảo thế chấp tại các Ngân hàng.
- Lập báo cáo Tiền vay và TSĐB theo quy định.
- Cập nhật lãi suất vay tại từng Ngân hàng, từng thời điểm báo cáo.
- Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu phát sinh.
- Báo cáo tài chính ngân hàng, tín dụng Tham gia xây dựng các quy trình tác nghiệp về mảng phụ trách.
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính, tín dụng và cơ quan Quản lý nhà nước.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: 2-3 năm tại vị trí tương đương;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt excel;
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
