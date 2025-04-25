Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 05 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, kiểm soát chốt bill ngày: Đếm số lượng bill tay thực tế, số khách thực tế tương ứng với số lượng dịch vụ, đếm số lượng nhân viên bị đánh giá kém đối chiếu với sổ quầy.
Kiểm soát và đối chiếu các sản phẩm, hàng hóa đã bán trong quầy với số liệu kho.
Kiểm soát tỷ lệ khuyến mãi theo chính sách bán hàng tháng.
Lên bảng kê thanh toán (tuần 2 lần).
Nhập chính sách bán hàng lên phần mềm bán hàng.
Xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu.
Căn cứ danh sách chi của thủ quỹ, nhập dữ liệu thu, chi, tạm ứng lên sổ quỹ.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ chi.
Đối chiếu phiếu chi, chứng từ chi và tài khoản chi.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.
Kết hợp với phụ trách kho, kiểm soát kho tổng và kho của từng điểm bán.
Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho giữa kho tổng, từng điểm bán và phần mềm.
Lập báo cáo báo ngày.
Lập và nộp các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN… nếu phát sinh.
Tính và nộp các loại thuế TNCN, GTGT, TNDN theo quý nếu phát sinh.
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.
Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái.
Lập báo cáo quý quản trị, báo cáo tài chính theo yêu cầu Trưởng bộ phận.
Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…).
Lập và nộp các báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN cho Cơ quan thuế, và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Tính và nộp các loại thuế TNCN, GTGT, TNDN cuối năm.
In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp.
Lưu trữ sổ sách chứng từ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật về kế toán.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Sử dụng miễn phí dịch vụ SPA CAO CẤP 1 lần/ tháng
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

