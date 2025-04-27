Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3/88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Ghi chép, tính toán, cân đối số liệu thu - chi hàng tháng/quý/năm
Xử lý hoá đơn vào – ra và hợp lệ bộ chứng từ
Tính giá vốn hàng nhập khẩu, phân bổ chi phí hợp lý theo lô hàng
Lên báo cáo công nợ, xuất hoá đơn; tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN...
Lên BCTC và quyết toán thuế năm (Có thể yêu cầu công ty thuê dịch vụ Thuế nếu cần)
Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu
Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc các chuyên ngành kinh tế có liên quan
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị tương đương (Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm trong công ty thương mại xuất - nhập khẩu)
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị tương đương (
Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm trong công ty thương mại xuất - nhập khẩu)
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế quan đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu
Thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng Excel tốt
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính
Có laptop cá nhân để làm việc
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, bảo mật thông tin tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu quả công việc
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ....)
Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3/88 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

