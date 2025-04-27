Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Ghi chép, tính toán, cân đối số liệu thu - chi hàng tháng/quý/năm

Xử lý hoá đơn vào – ra và hợp lệ bộ chứng từ

Tính giá vốn hàng nhập khẩu, phân bổ chi phí hợp lý theo lô hàng

Lên báo cáo công nợ, xuất hoá đơn; tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN...

Lên BCTC và quyết toán thuế năm (Có thể yêu cầu công ty thuê dịch vụ Thuế nếu cần)

Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu

Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc các chuyên ngành kinh tế có liên quan

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị tương đương (Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm trong công ty thương mại xuất - nhập khẩu)

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị tương đương (

Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm trong công ty thương mại xuất - nhập khẩu)

Am hiểu các quy định về kế toán, thuế quan đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu

Thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng Excel tốt

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính

Có laptop cá nhân để làm việc

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, bảo mật thông tin tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu quả công việc

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ....)

Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM

