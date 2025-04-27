Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 3/88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Ghi chép, tính toán, cân đối số liệu thu - chi hàng tháng/quý/năm
Xử lý hoá đơn vào – ra và hợp lệ bộ chứng từ
Tính giá vốn hàng nhập khẩu, phân bổ chi phí hợp lý theo lô hàng
Lên báo cáo công nợ, xuất hoá đơn; tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN...
Lên BCTC và quyết toán thuế năm (Có thể yêu cầu công ty thuê dịch vụ Thuế nếu cần)
Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu
Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị tương đương (Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm trong công ty thương mại xuất - nhập khẩu)
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế quan đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu
Thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng Excel tốt
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính
Có laptop cá nhân để làm việc
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, bảo mật thông tin tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ....)
Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LGS ELEVATOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
