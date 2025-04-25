Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp của toàn hệ thống kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Theo dõi, tổng hợp và kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu, công nợ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Tính giá thành sản phẩm/dịch vụ đúng theo quy trình và tiêu chuẩn nội bộ.

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Lập báo cáo quản trị nội bộ phục vụ công tác điều hành và ra quyết định của Ban Giám đốc.

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, lập ngân sách và phân tích dữ liệu tài chính kế toán.

Hoàn thành một số báo cáo khác khi có yêu cầu.

Lập tờ khai và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.

Đối chiếu dữ liệu kế toán với báo cáo thuế, hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng.

Theo dõi, kiểm soát hóa đơn đầu vào – đầu ra; đề xuất xử lý hóa đơn sai sót (nếu có).

Cập nhật kịp thời các quy định về thuế, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế và chính sách áp dụng.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế trong các trường hợp phát sinh như: giải trình, thanh tra, quyết toán thuế.

Kiểm tra việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro thuế cho doanh nghiệp.

Một số công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty sản xuất.

Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế. Hiểu biết các vấn đề liên quan đến chính sách thuế.

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên các chuyên ngành: Kế toán tài chính

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu chính xác.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-16 triệu tùy năng lực

Năm có 12 ngày phép, BHXH theo quy định nhà nước

Ăn trưa tại công ty, cơm trưa rất ngon, có phòng nghỉ trưa, hoa quả bánh kẹo bữa phụ vào buổi chiều.

Môi trường ổn định, phù hợp gắn bó lâu dài.

BHXH theo quy định, hưởng 12 ngày phép/năm, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

