Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Showroom 96 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Theo dõi, phân tích và hạch toán các khoản chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Định kỳ lập báo cáo tổng hợp chi phí theo từng bộ phận, từng dự án hoặc sản phẩm.

Kiểm soát và so sánh chi phí thực tế so với ngân sách để cảnh báo các khoản vượt chi.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, chi phí phát sinh và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.

Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí định kỳ.

Phối hợp với bộ phận tài chính để lập kế hoạch ngân sách và theo dõi việc sử dụng ngân sách chi phí.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của quản lý và cơ quan chức năng.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã từng theo dõi và tổng hợp chi phí trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại.

Hiểu biết vững về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật liên quan.

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán (MISA, v.v.) và tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP

