Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Extendmax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C01 - L18 An Vượng, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, HN, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra, ngân hàng

- Lập các phiếu thu chi hàng ngày.

- Theo dõi và quản lý công nợ của công ty

- Giao dịch với Ngân hàng, cơ quan thuế…

- Lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

- Lập báo cáo quản trị hàng tháng theo mẫu công ty.

- Lập bảng lương hàng tháng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên, độ tuổi dưới 38 tuổi –

- Có kinh nghiệm kế toán thuế, hiểu biết và nắm được các quy định hiện hành của Việt Nam

Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 9-12tr

- Phụ cấp 500.000đ/tháng

- BHXH, lương tháng 13

- Thưởng kết quả kinh Doanh (trung bình 2-4 tháng lương), thưởng các ngày lễ tết trong năm

- Du lịch nghỉ dưỡng: 1-2 lần/năm.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin