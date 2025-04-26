Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT

Kế toán tổng hợp

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư, kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả.
Tham gia đề xuất các giải pháp và phương án huy động vốn đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tham gia xây dựng và phát triển quy trình, chính sách tài chính-kế toán trong toàn công ty.
Tham gia xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động cho các hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.
Theo dõi và quản lý dòng tiền vào ra của doanh nghiệp
Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán tài chính.Cập nhật các thay đổi trong chính sách kế toán và thuế để áp dụng phù hợp
Xây dựng tổ chức và giám sát hoạt động của bộ phận kế toán
Tham gia tổ chức thực hiện công tác hạch toán giá thành, phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty. Tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo quyết toán thuế.
Tham gia thực hiện các quan hệ ngoại giao với các ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính - kế toán, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.
Phân tích số liệu tài chính, đứa ra đề xuất hỗ trợ.
Tham gia tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, tập hợp chi phí, lập chứng từ ban đầu, ghi chép, luân chuyển và lưu giữ các tài liệu về tài chính - kế toán trong toàn Công ty.
Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên môn
Thực hiện lưu trữ các giấy tờ liên quan

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số S3-6, Làng nghề tập trung, Tân Triều ( Ngõ 300 Nguyễn Xiển, đi vào khoảng 1km), Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

