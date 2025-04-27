Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số nhà 42 đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phối hợp kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và chi tiết cùng kế toán viên.

Tính toán lương theo hợp đồng lao động.

Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và khấu hao

Lập các báo cáo theo quy định (báo cáo nội bộ, báo cáo nộp các cơ quan chức năng,...) theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp, phương hướng khắc phục cải tiến chính sách phòng kế toán.

Hỗ trợ thực hiện các công việc, các báo cáo khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 27 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán Công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/ Tài chính hoặc các chuyên ngành tương đương.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Ưu tiên ứng viên đã tham gia quyết toán thuế, làm báo cao tài chính,... ở các công ty có quy mô lớn.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

Kĩ năng: Kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng sắp xếp và lên kế hoạch, kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: 12.000.000 – 16.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)

Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.

Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục

Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em.

Cơ hội sử dụng trọn sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

