Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Hỗ trợ TP Phân bổ nguồn vốn theo yêu cầu của BLĐ Công ty..

Hỗ trợ TP Lập Kế hoạch ngân sách ( P&L) tháng, năm cho Dự án. Tổng hợp và Báo cáo BLĐ

Lập báo cáo tài chính Quản trị: Báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu....

Theo dõi doanh thu theo tháng/quý/năm báo cáo TPTCKT

Xây dựng hệ thống Quy trình, Biểu mẫu báo cáo quản trị

Xây dựng timeline/ thời gian nộp các loại báo cáo theo quy định

Hạch toán các phần hành kế toán công ty: Bán hàng, mua hàng, TSCĐ, CCDC...

Theo dõi báo cáo chi tiết quỹ, dòng tiền, công nợ ....

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán.

Hoàn thiện chứng từ, sổ sách và Kê khai thuế

Lập và báo cáo thuế theo yêu cầu của Công ty và cơ quan thuế hàng tháng, năm

Đào tạo Kế toán các công việc chi tiết hàng tháng cho kế toán viên (nếu cần)

Hàng ngày hoặc đột xuất báo cáo công việc khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực: Từ 18-25 triệu đồng/tháng;

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Teambuilding, sinh nhật, ngày lễ, tết....

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm tuỳ theo kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả.

Được tham gia các câu lạc bộ thể thao: Pickleball, Cầu lông

Tham gia các hội thảo và sự kiến thể thao lớn: VTV, Các giải thể thao....

Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Thứ 2 - Thứ 6 và thứ 7 cách tuần (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports

