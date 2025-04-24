Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần AA Sports
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty Cổ Phần AA Sports

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hỗ trợ TP Phân bổ nguồn vốn theo yêu cầu của BLĐ Công ty..
Hỗ trợ TP Lập Kế hoạch ngân sách ( P&L) tháng, năm cho Dự án. Tổng hợp và Báo cáo BLĐ
Lập báo cáo tài chính Quản trị: Báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu....
Theo dõi doanh thu theo tháng/quý/năm báo cáo TPTCKT
Xây dựng hệ thống Quy trình, Biểu mẫu báo cáo quản trị
Xây dựng timeline/ thời gian nộp các loại báo cáo theo quy định
Hạch toán các phần hành kế toán công ty: Bán hàng, mua hàng, TSCĐ, CCDC...
Theo dõi báo cáo chi tiết quỹ, dòng tiền, công nợ ....
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán.
Hoàn thiện chứng từ, sổ sách và Kê khai thuế
Lập và báo cáo thuế theo yêu cầu của Công ty và cơ quan thuế hàng tháng, năm
Đào tạo Kế toán các công việc chi tiết hàng tháng cho kế toán viên (nếu cần)
Hàng ngày hoặc đột xuất báo cáo công việc khi được yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực: Từ 18-25 triệu đồng/tháng;
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Teambuilding, sinh nhật, ngày lễ, tết....
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm tuỳ theo kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả.
Được tham gia các câu lạc bộ thể thao: Pickleball, Cầu lông
Tham gia các hội thảo và sự kiến thể thao lớn: VTV, Các giải thể thao....
Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm
Thứ 2 - Thứ 6 và thứ 7 cách tuần (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần AA Sports

Công Ty Cổ Phần AA Sports

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

