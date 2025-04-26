Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 hồ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Quản lý, theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả.

Tính lương nhân viên, điều chỉnh theo mục tiêu đề ra

Theo dõi lợi nhuận và chi phí, lập báo cáo

Làm thủ tục bảo hiểm cho nhân viên

Thống kê doanh số hàng tháng để kê khai thuế TMĐT

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán, quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Thời gian làm việc 8h30-17h thứ Hai – sáng thứ Bảy (nghỉ chiều t7, CN)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuối 25-35 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sàn TMĐT

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, SAP...) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000VNĐ – 16.000.000VNĐ / 26 ngày (Theo năng lực ứng viên; thử việc tháng đầu hưởng 80%)

Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày làm việc

Phụ cấp xăng xe: 100.000/tháng

Đóng bảo hiểm sau 6 tháng

Thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm, tiệc cuối năm

Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí

Tiện ích văn phòng cho nhân viên: Khu vực ngủ nghỉ, khu vực ăn uống, lò vi sóng, tủ lạnh, đồ ăn nhẹ...

Thưởng lương tháng 13, lễ, tết và các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty

Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định

Hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

