Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 hồ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Quản lý, theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả.
Tính lương nhân viên, điều chỉnh theo mục tiêu đề ra
Theo dõi lợi nhuận và chi phí, lập báo cáo
Làm thủ tục bảo hiểm cho nhân viên
Thống kê doanh số hàng tháng để kê khai thuế TMĐT
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán, quản lý tài chính trong doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Thời gian làm việc 8h30-17h thứ Hai – sáng thứ Bảy (nghỉ chiều t7, CN)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuối 25-35 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sàn TMĐT
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, SAP...) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000VNĐ – 16.000.000VNĐ / 26 ngày (Theo năng lực ứng viên; thử việc tháng đầu hưởng 80%)
Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày làm việc
Phụ cấp xăng xe: 100.000/tháng
Đóng bảo hiểm sau 6 tháng
Thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm, tiệc cuối năm
Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí
Tiện ích văn phòng cho nhân viên: Khu vực ngủ nghỉ, khu vực ăn uống, lò vi sóng, tủ lạnh, đồ ăn nhẹ...
Thưởng lương tháng 13, lễ, tết và các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty
Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định
Hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

