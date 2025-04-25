Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87

- 89 Khuất Duy Tiến, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán từ các bộ phận kế toán chi tiết.
Thực hiện hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh theo quy định kế toán hiện hành.
Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Theo dõi, phân tích và kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn kế toán.
Thực hiện kê khai thuế, quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.
Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật quy trình tài chính – kế toán nội bộ.
Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán khoa học, đúng quy định.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán phải thu.
Kinh nghiệm:
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kiến thức chuyên môn:
Kỹ năng: Có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính, kế toán thuế. Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel, Word.
Kỹ năng:
Kỹ năng mềm: Tổ chức công việc, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác.
Kỹ năng mềm:
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.
Bằng cấp
Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Chứng chỉ: Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ hành nghề kế toán/kiểm toán.
Chứng chỉ:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + Bonus
Thưởng các dịp lễ tết, 30/4-1/5, quà sinh nhật, v.v.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Tham gia nghỉ mát, team building hàng năm của Công ty.
Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật LĐ (BHXH, BHYT, BHTN). Nghỉ phép năm.
Được trang bị đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính.
Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 87-89 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

