Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A - Ngõ 59 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hạch toán, theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty

Kiểm tra chứng từ kế toán, chuyển ký duyệt và thực hiện thủ tục thanh toán.

Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, in và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu (Ngân hàng, tiền mặt, công nợ...).

Tổng hợp dữ liệu, theo dõi dòng tiền, lập báo cáo Kết quả kinh doanh hàng tháng.

Hạch toán công việc liên quan đến việc kê khai và tính thuế.

Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT, hợp đồng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai, nộp thuế và hoàn thành các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo quy định của BTC như báo cáo: Thuế GTGT, Thuế TNDN, TNCN...

Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc một số ngành kinh tế khác có liên quan.

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại các Công ty tài chính là một lợi thế.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Thu nhập: 15.000.000 – 18.000.000 đồng/tháng + Phụ cấp

Thời gian: 8h30 – 17h30. Từ Thứ 2 - hết sáng thứ 7.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các lớp đào tạo tuỳ theo tính chất và yêu cầu công việc.

BHXH, phép năm đầy đủ theo quy định

