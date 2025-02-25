Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH AZUREWAVE TECHNOLOGIES (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: DeepC 2A Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán: thuế, chi phí, tài sản, công nợ, ...

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để ra quyết định.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các công ty thuộc lĩnh vực Tư vấn, Điện tử, Điện lạnh hoặc các ngành nghề tương tự.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH AZUREWAVE TECHNOLOGIES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón, miễn phí ăn trưa, khám sức khỏe đầu vào

Nghỉ theo quy định Nhà nước

Thưởng lương tháng 13

Cấp laptop làm việc

