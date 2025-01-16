Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNNH G FOOD làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Làm khai báo thuế trên máy đối với phần mềm kê khai thuế của chi cục thuế

- Cập nhật nhật ký chứng từ vào sổ và vào máy.

- Kiểm soát thu chi và báo cáo thu chi hàng ngày.

- Lên tờ khai và nộp tờ khai thuế, hiểu biết về các nghiệp vụ kế toán

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ dữ liệu kế toán gọn gàng, khoa học