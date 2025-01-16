Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNNH G FOOD làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNNH G FOOD
- Hải Phòng: lô đất CN1G, khu công nghiệp DEEP C 2A, khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, phường Đông Hải 2 , Quận Hải An , Hải Phòng , Viet Nam, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm khai báo thuế trên máy đối với phần mềm kê khai thuế của chi cục thuế
- Cập nhật nhật ký chứng từ vào sổ và vào máy.
- Kiểm soát thu chi và báo cáo thu chi hàng ngày.
- Lên tờ khai và nộp tờ khai thuế, hiểu biết về các nghiệp vụ kế toán
- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ dữ liệu kế toán gọn gàng, khoa học
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNNH G FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp bữa ăn trưa tại văn phòng
- Hỗ trợ xe đưa đón trong nội thành
- Tham gia BHXH, BHYT...
- Thưởng, nghỉ lễ tết theo quy định
Thời gian làm việc T2-T7 Nghỉ Cn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNNH G FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI