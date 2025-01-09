Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam
Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 60 Triệu
Kiểm soát chi phí, gia thành sản phẩm
Quản lý chi phí đầu ra, đầu vào
Sử dụng hệ thống kế toán để quản lý
Kiểm tra hợp đồng mua bán, hồ sơ thanh toán của công ty
Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.
+ Có kinh nghiệm từng làm việc tại các công ty EPE
+ Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
+ Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
+ Tiếng trung 4 kỹ năng
Tại Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Có xe đưa đón
+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam
