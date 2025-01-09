Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Kiểm soát chi phí, gia thành sản phẩm

Quản lý chi phí đầu ra, đầu vào

Sử dụng hệ thống kế toán để quản lý

Kiểm tra hợp đồng mua bán, hồ sơ thanh toán của công ty

+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

+ Có kinh nghiệm từng làm việc tại các công ty EPE

+ Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

+ Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

+ Tiếng trung 4 kỹ năng

Tại Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Có xe đưa đón

+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam

