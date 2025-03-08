Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 73No5 khu đô thị mới Sở Dầu, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hạn mức và định mức : Xây dựng tiêu chuẩn hạn mức và định mức chi phí của công ty/bộ phận/vị trí

Báo cáo tài chính: Lập đúng quy định và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.

Kiểm soát chi phí: Kiểm soát các giao dịch tài chính, quản lý dòng tiền và chi phí một cách hiệu quả.

Tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ làm việc: Chủ động, sáng tạo, và có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng: Tổ chức, lãnh đạo, quản lý, Sử dụng tốt các phần mềm kế toán

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá tăng lương, thưởng lễ tết, phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, bình đẳng và tôn trọng các phát kiến mới.

Được tham gia các sự kiện của Công ty.

Du lịch, liên hoan, dã ngoại, tiệc Công ty.

Phúc lợi : sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết âm lịch-dương lịch, Tết thiếu nhi, 8/3, 20/10, thăm ốm,….

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin