Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 73No5 khu đô thị mới Sở Dầu, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng hạn mức và định mức : Xây dựng tiêu chuẩn hạn mức và định mức chi phí của công ty/bộ phận/vị trí
Báo cáo tài chính: Lập đúng quy định và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.
Kiểm soát chi phí: Kiểm soát các giao dịch tài chính, quản lý dòng tiền và chi phí một cách hiệu quả.
Tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ làm việc: Chủ động, sáng tạo, và có tinh thần cầu tiến.
Kỹ năng: Tổ chức, lãnh đạo, quản lý, Sử dụng tốt các phần mềm kế toán
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá tăng lương, thưởng lễ tết, phúc lợi theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, bình đẳng và tôn trọng các phát kiến mới.
Được tham gia các sự kiện của Công ty.
Du lịch, liên hoan, dã ngoại, tiệc Công ty.
Phúc lợi : sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết âm lịch-dương lịch, Tết thiếu nhi, 8/3, 20/10, thăm ốm,….
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
