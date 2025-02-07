Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Phòng 212 - 213, Tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt, Số 4 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của phòng kế toán, đảm bảo công tác kế toán tuân thủ quy định pháp luật và chính sách công ty.

Lập và trình bày báo cáo tài chính năm, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.

Kiểm soát và quản lý hệ thống báo cáo tài chính, phân tích số liệu nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và ra quyết định của ban lãnh đạo.

Tham mưu cho Giám đốc về các chính sách tài chính, kế toán và thuế, đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình kế toán, tài chính vận hành hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại doanh nghiệp, ưu tiên lĩnh vực logistics.

Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15-18M

BHXH đầy đủ, Du lịch, teambuilding và các chế độ đãi ngộ khác

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 tử 8:00-11:45, 13h15-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

