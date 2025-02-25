Tuyển Kế toán trưởng Sao sáng tập đoàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Quản lý, theo dõi tình hình tài chính cho các doanh nghiệp và tổ chức, giúp cân đối tài chính của toàn bộ máy.

+ Đề xuất chiến lược phát triển phù hợp nhất với tình hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp tùy từng giai đoạn.

+ Theo dõi và kiểm tra các loại hợp đồng kinh tế để đảm bảo mặt pháp lý, đồng thời xử lý những trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản.

+ Tham mưu cho lãnh đạo cấp cao về cách thức quản lý và hướng xử lý sự vụ tài chính do những quy định không phù hợp;

+ Quản lý và giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại doanh nghiệp, ưu tiên lĩnh vực logistics.

+ Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

+ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

+ Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

+ Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Tại Sao sáng tập đoàn Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

