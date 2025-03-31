Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thương mại Citicom làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần thương mại Citicom
- Hải Phòng: KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Kiểm soát, hạch toán, xuất hóa đơn gia công theo quy trình, quy định của Công ty.
Theo dõi, cảnh báo, kiểm soát công nợ.
Tập hợp, phân bổ, tính giá thành sản xuất.
Theo dõi, kiểm soát và thực hiện thanh toán các chi phí phát sinh.
Tính toán, thực hiện chi trả lương cho người lao động và thanh toán các khoản bảo hiểm theo quy định.
Kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
Thực hiện nộp ngân sách theo quy định.
Xây dựng ngân sách, kiểm soát đảm bảo việc thực hiện ngân sách có hiệu quả và điều chỉnh kịp thời theo quy định của Công ty.
Chịu trách nhiệm chung đối với các công tác lễ tân, văn thư.
Mua sắm và quản lý trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, dịch vụ của văn phòng.
Đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn.
Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, chính sách phúc lợi, nội quy lao động, các quy trình quản lý nhân sự.
Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo khi có nhu cầu.
Triển khai các thủ tục với người lao động theo quy định hiện hành và phù hợp với quy định chính sách của Công ty.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ưu tiên tại các công ty sản xuất.
Cẩn thận, tỷ mỉ
Ưu tiên có KN ERP
Tại Công ty Cổ phần thương mại Citicom Thì Được Hưởng Những Gì
Lương T13, 14, Thưởng hiệu quả công việc
Ăn trưa tại công ty
Lễ, Tết, SN
BHXH, BHSK, Khám Sk định kỳ
Teambuilding, gắn kết
