Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Logistics Á Châu làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của phòng Kế Toán tổng hợp. Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến công tác quản trị hệ thống, quản trị nội bộ, đưa ra các đề xuất sáng kiến cho tổ chức.

2. Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán để thực hiện nhiệm vụ của kế toán theo quyết định của Giám Đốc nhằm đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

4. Tổ chức lập Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế toàn Công ty

5. Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế quản trị và tổ chức hoạt động của Công ty;

6. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;

7. Phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kiểm kê tài sản định kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

8. Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

9. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của Công ty;

10. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán. Có chứng chỉ Kế toán Trưởng.

2.Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Tài chính – Kế toán.

3.Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng từ 03 năm trở lên. (Ưu tiên công ty có quy mô ít nhất 20 nhân viên, có chi nhánh phụ thuộc tại các địa bàn khác thành phố).

4.Có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

5.Thông thạo chế độ kế toán tài chính – Kiểm toán hiện hành.

6.Thông thạo các quy định pháp luật về thuế hiện hành ( Luật, thông tư, nghị định.)

7.Ưu tiên có chứng chỉ CPA hoặc ACCA.

8.Ưu tiên giao tiếp Tiếng Anh

9.Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán VACOM

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Logistics Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

2. Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội đào tạo và phát triển bản thân;

3. Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác từ công ty;

4. Thưởng các dịp Lễ, Tết;

5. Tham gia các sự kiện, du lịch, …và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty.

6. Thời gian làm việc: Sáng từ 8-12h, chiều từ 13h30-17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Logistics Á Châu

