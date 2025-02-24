Tuyển Kế toán trưởng Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm soát xuất nhập tồn hàng hóa, nguyên vật liệu trên hệ thống bao gồm các giao dịch bất thường và làm việc với

các bộ phận liên quan để có biện pháp xử lý.

- Phối hợp các bộ phận trong việc kiểm kê hàng năm và đột xuất liên quan đến hàng tồn kho.

- Tính dự phòng giảm giá Hàng tồn kho theo các chuẩn mực VAS, USGAAP, IFRS và các mục đích báo cáo tài

chính, ước KQKD.

- Phối hợp, tư vấn các bộ phận của khối sản xuất xử lý các giao dịch như COGI, lỗi dữ liệu như đơn vị tính, đơn

giá….

- Phối hợp thực hiện các dự án rà soát tính hữu dụng của hàng tồn kho

- Kế toán hàng hóa phụ tùng: Tính toán giá FOB của phụ tùng, định kỳ rà soát giá FOB phụ tùng.

- Hàng tháng reconcile doanh thu - giá vốn VFSXnh.

- Phối hợp xử lý, cung cấp dữ liệu về giá vốn, giá thành cho các bên khi có yêu cầu

- Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.