Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nhà xưởng số 5, Lô CN1, Khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập chứng từ theo nghiệp vụ thực tế phát sinh, kiểm soát và đánh giá tính hợp lệ của hóa đơn, đảm bảo thủ tục nghiệp vụ được thực hiện đúng, giám sát quy trình thanh toán hợp lý của thủ quỹ.
Tiến hành thao tác thanh toán dựa trên nền tảng đã có.
Hạch toán và ghi nhận kế toán sau khi thanh toán.
Xử lý toàn bộ hồ sơ xuất kho và giao hàng, bao gồm: lập hóa đơn thương mại, hợp đồng, phiếu đóng gói, hóa đơn thuế; theo dõi đơn hàng bán hàng; hoàn tất thủ tục và gửi toàn bộ hồ sơ xuất hàng cho bộ phận hải quan để khai báo.
Đáp ứng yêu cầu báo cáo của các bộ phận liên quan, hoàn thành báo cáo đầu tư, báo cáo vận hành dự án trước ngày 10 hàng tháng và thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng hạn.
Giám sát tất cả các hợp đồng đầu vào và đầu ra.
Kiểm tra, phê duyệt và thực hiện thanh toán lương, bảo hiểm xã hội.
Chịu trách nhiệm về báo cáo kiểm toán hàng năm.
Xử lý các nghiệp vụ ngân hàng bên ngoài.
Điều phối công việc nội bộ.
Đào tạo phần mềm Kingdee cho nhân viên mới trong công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng.
Tiếng Trung giao tiếp, thành thạo tiếng Trung là 1 lợi thế
Nắm vững các kiến thức tài chính – kế toán thông dụng, am hiểu các quy định pháp luật lao động của quốc gia và địa phương.
Có khả năng tổ chức, giao tiếp và phối hợp tốt, chịu áp lực cao, có tinh thần làm việc nhóm.
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Có khả năng chịu áp lực cao
Ưu tiên biết sử dụng hệ thống Kingdee

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận (có thể lên đến 48M)
Thưởng hiệu suất theo quý (10-20M), hỗ trợ cơm trưa
Đóng BHXH theo quy định
Phụ cấp khác: con nhỏ, đi lại,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

