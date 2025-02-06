Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 78 Dương Đình Nghê, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi và kiểm soát công nợ thực tế các khoản phải thu, phải trả.
• Theo dõi kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán nội bộ của Công ty.
• Kiểm tra đối chiếu chứng từ, hóa đơn mua hàng.
• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo quản trị.
• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm làm ở vị trí kế toán tổng hợp (Ưu tiên làm trong lĩnh vực Vận tải hàng hóa bằng Container).
• Am hiểu luật kế toán, thuế và các chuẩn mực kế toán. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
• Tin học văn phòng, khả năng giao tiếp.
• Trung thực, cẩn thận.
• Có khả năng lãnh đạo, bao quát công việc.
• Có tinh thần cầu tiến và muốn gắn bó lâu dài với công ty.
• Khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 chiều thứ 7 nghỉ (Sáng: 8h-12h, Chiều: 14h-18h).
• Chế độ ngày nghỉ lễ Tết theo quy định.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Các chế độ khác theo bảng phúc lợi cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 78 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Tp Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

