Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 78 Dương Đình Nghê, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

• Theo dõi và kiểm soát công nợ thực tế các khoản phải thu, phải trả.

• Theo dõi kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán nội bộ của Công ty.

• Kiểm tra đối chiếu chứng từ, hóa đơn mua hàng.

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo quản trị.

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phụ trách.

Có ít nhất 03 năm làm ở vị trí kế toán tổng hợp (Ưu tiên làm trong lĩnh vực Vận tải hàng hóa bằng Container).

• Am hiểu luật kế toán, thuế và các chuẩn mực kế toán. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

• Tin học văn phòng, khả năng giao tiếp.

• Trung thực, cẩn thận.

• Có khả năng lãnh đạo, bao quát công việc.

• Có tinh thần cầu tiến và muốn gắn bó lâu dài với công ty.

• Khả năng chịu được áp lực cao.

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 chiều thứ 7 nghỉ (Sáng: 8h-12h, Chiều: 14h-18h).

• Chế độ ngày nghỉ lễ Tết theo quy định.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Các chế độ khác theo bảng phúc lợi cho nhân viên.

