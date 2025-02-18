Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 22 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

• Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

• Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

• Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

• Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

• Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

• Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

• Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)

• Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

• Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

• Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.