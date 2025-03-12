Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN ĐÌNH VŨ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc

Quản lý nhân sự của phòng Kế toán, đào tạo nhân sự mới và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng.

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;

Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..

Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.

Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc..

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Đã từng sử dụng qua các hệ thống ERP (SAP, U9,…)

Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương tại doanh nghiệp chế xuất

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Kế toán, tài chính...

Nắm được cách hạch toán ở tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác liên quan hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thâm niên

Bảo hiểm xã hội

Phép năm 12 ngày/năm.

Hỗ trợ xăng xe, đi lại.

Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca.

Xét tăng lương hàng năm

Xe đưa đón TTTP Hải Phòng

