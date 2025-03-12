Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 40 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN ĐÌNH VŨ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Quản lý nhân sự của phòng Kế toán, đào tạo nhân sự mới và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng.
Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;
Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.
Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc..

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết
Đã từng sử dụng qua các hệ thống ERP (SAP, U9,…)
Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương tại doanh nghiệp chế xuất
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Kế toán, tài chính...
Nắm được cách hạch toán ở tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác liên quan hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thâm niên
Bảo hiểm xã hội
Phép năm 12 ngày/năm.
Hỗ trợ xăng xe, đi lại.
Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca.
Xét tăng lương hàng năm
Xe đưa đón TTTP Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Nhà xưởng số 5 (thuê của Trung tâm công nghiệp GAWNP), Lô CN15-02, Khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ (Khu 1), Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

