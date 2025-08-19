Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Kế toán
Xây dựng các Quy chế, Chính sách, Quy định, Quy trình liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn Tài chính – Kế toán đảm bảo công tác quản trị Tài chính - Kế toán theo quy định, đảm bảo phối hợp các bộ phận phòng ban đáp ứng cho mục đích Tài chính - Kế toán.
Lập - trình bày báo cáo tài chính quý, năm
Thực hiện quản lý ngân sách của Công ty, lập kế hoạch dòng tiền năm, tháng, thực hiện điều phối dòng tiền tối ưu, hiệu quả.
Quản lý, đào tạo các Nhân sự thuộc bộ phận Kế toán
Tham mưu cho CEO về việc hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán tài chính của Công ty
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán
Nữ, sinh năm: 1990 - 1985
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng
Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Thương mại/Bán lẻ, Chuỗi kinh doanh siêu thị
Thành thạo công cụ Excel cơ bản, nâng cao
Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo, có kinh nghiệm triển khai ERP là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (30,000,000 - 35,000,000 VNĐ/Tháng)
Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: Bảo hiểm, Lễ - Tết, Sinh nhật,...
Thưởng KPIs, lương tháng thứ 13,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng HCNS, tầng 1, 87 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

