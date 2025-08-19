Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
- Hà Nội: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Kế toán
Xây dựng các Quy chế, Chính sách, Quy định, Quy trình liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn Tài chính – Kế toán đảm bảo công tác quản trị Tài chính - Kế toán theo quy định, đảm bảo phối hợp các bộ phận phòng ban đáp ứng cho mục đích Tài chính - Kế toán.
Lập - trình bày báo cáo tài chính quý, năm
Thực hiện quản lý ngân sách của Công ty, lập kế hoạch dòng tiền năm, tháng, thực hiện điều phối dòng tiền tối ưu, hiệu quả.
Quản lý, đào tạo các Nhân sự thuộc bộ phận Kế toán
Tham mưu cho CEO về việc hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán tài chính của Công ty
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh năm: 1990 - 1985
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng
Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Thương mại/Bán lẻ, Chuỗi kinh doanh siêu thị
Thành thạo công cụ Excel cơ bản, nâng cao
Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo, có kinh nghiệm triển khai ERP là một lợi thế
Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: Bảo hiểm, Lễ - Tết, Sinh nhật,...
Thưởng KPIs, lương tháng thứ 13,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI