Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Kế toán

Xây dựng các Quy chế, Chính sách, Quy định, Quy trình liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn Tài chính – Kế toán đảm bảo công tác quản trị Tài chính - Kế toán theo quy định, đảm bảo phối hợp các bộ phận phòng ban đáp ứng cho mục đích Tài chính - Kế toán.

Lập - trình bày báo cáo tài chính quý, năm

Thực hiện quản lý ngân sách của Công ty, lập kế hoạch dòng tiền năm, tháng, thực hiện điều phối dòng tiền tối ưu, hiệu quả.

Quản lý, đào tạo các Nhân sự thuộc bộ phận Kế toán

Tham mưu cho CEO về việc hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán tài chính của Công ty

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Nữ, sinh năm: 1990 - 1985

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Thương mại/Bán lẻ, Chuỗi kinh doanh siêu thị

Thành thạo công cụ Excel cơ bản, nâng cao

Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo, có kinh nghiệm triển khai ERP là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (30,000,000 - 35,000,000 VNĐ/Tháng)

Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: Bảo hiểm, Lễ - Tết, Sinh nhật,...

Thưởng KPIs, lương tháng thứ 13,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin