Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI
- Bình Định: Lô B23 đường Trung Tâm, KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và quản lý hệ thống kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật
Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ
Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty
Thực hiện quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước
Quản lý công nợ, theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ, lên lịch thanh toán, quản lý kế toán ngân hàng
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán
Làm việc với các đối tác, cơ quan thuế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Trên 5 năm kinh nghiệm
Có kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan
Thành thạo các kỹ năng: Báo cáo quản trị, Quyết toán thuế, Quản lý công nợ, Quản trị tài chính
Có kỹ năng ngoại giao tốt để làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng
Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán, hiểu luật Thuế
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm công việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
