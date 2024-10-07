Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô B23 đường Trung Tâm, KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý hệ thống kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty Thực hiện quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước Quản lý công nợ, theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ, lên lịch thanh toán, quản lý kế toán ngân hàng Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán Làm việc với các đối tác, cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Trên 5 năm kinh nghiệm Có kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan Thành thạo các kỹ năng: Báo cáo quản trị, Quyết toán thuế, Quản lý công nợ, Quản trị tài chính Có kỹ năng ngoại giao tốt để làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán, hiểu luật Thuế Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm công việc Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty.

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm công việc

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI

