Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH AN PHÚ GIA làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, báo cáo tài chính.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế, nộp thuế đúng hạn và theo đúng quy định của pháp luật.

Quản lý tài khoản ngân hàng, theo dõi dòng tiền.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán mới.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Hiểu biết sâu rộng về các quy định kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng lập báo cáo và trình bày thông tin rõ ràng, chính xác.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật định.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ GIA

