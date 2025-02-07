Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Huyện Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều hành phòng Kế toán, hướng dẫn đào tạo nhân viên theo từng phân hành, chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của phòng tài chính kế toán.
- Lập kế hoạch ngân sách và phương án quản lý nguồn vốn, kiểm soát ngân sách từng bộ phận với kế hoạch cả công ty.
- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.
- Kiểm tra soát xét báo cáo thuế, hồ sơ kế khai thuế định kì, hồ sơ quyết toán thuế, Báo cáo tài chính năm
- Báo cáo quản trị định kì hàng tháng, phân tích sự biến động doanh thu – chi phí kịp thời
- Quản lý kế toán về tài sản, CCDC, công nợ phải thu, phải trả.
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế tài chính
- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt. Khả năng tổ chức công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận
- Có lương tháng 13
- Phúc lợi: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước: bảo hiểm, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm...
- Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

