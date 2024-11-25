Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Tổ 2. Khu vực 8. P Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Xây dựng quy trình, phương pháp tính giá thành sản phẩm và tham mưu cho Ban Giám đốc về việc quản trị hàng tồn kho nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, phân chia công việc cho nhân sự phòng kế toán, xây dựng kế hoạch cho bộ phận.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
- Quản lý chung mọi hoạt động liên quan tới tài chính, kế toán, đảm bảo tính chính xác.
- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác.
- Lập và trình báo cáo tài chính tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ ,đã có kinh nghiệm từ 1 hoặc nhiều năm trở lên tại vị trí tương đương
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử,thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt,thân thiện hòa đồng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Trao đổi trực tiếp theo thỏa thuận
- Có chế độ khen thưởng hàng tháng nếu thực hiện tốt công việc
- Trợ cấp ăn trưa
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 2, KV 8, P.Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, T.Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

